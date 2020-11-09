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Кількість госпіталізованих з COVID-19 у жовтні порівняно з вереснем зросла на 80% - НСЗУ

Кількість госпіталізованих з COVID-19 у жовтні порівняно з вереснем зросла на 80% - НСЗУ

Київ • УНН

 • 11083 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Протягом жовтня кількість пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19, зросла майже на 80% порівняно з вереснем. Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, передає УНН.

"За останні місяці рівень захворюваності на COVID-19 суттєво зріс. Зросло і навантаження на медичну систему. Впродовж жовтня виявили понад 180 тис. нових випадків захворювання, що вдвічі більше, ніж у вересні", - інформують в НСЗУ.

Зазначається, що до лікування пацієнтів з коронавірусом у лікарнях залучені майже 44 тисячі медиків. У визначених для госпіталізації медзакладах є 3 424 апарати ШВЛ. У жовті до апаратів ШВЛ були підключені 4 258 пацієнтів.

"Кількість пацієнтів госпіталізованих з COVID-19 у жовтні порівняно з вереснем зросла майже на 80%. У жовтні 51 082 пацієнтів. Ще понад 6 тисяч продовжили своє лікування, яке почали у вересні. Із загальної кількості пролікованих пацієнтів у жовтні 55% були підключені до джерела кисню; 9 з половиною тисяч лікувалися у відділенні інтенсивної терапії; а понад 4 тис пацієнтів були підключені до апарату ШВЛ", - повідомляють у нацслужбі.

Зазначається, що найбільше пацієнтів з коронавірусом у жовтні госпіталізували у Києві - 5 615, а також у Харківській області - 3 629, Дніпропетровській - 3 625 та Львівській - 3 115. Частка госпіталізованих пацієнтів, які потребували допомоги в умовах інтенсивної терапії, залишається стабільною і становить приблизно 17%.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 9 листопада зафіксовано вже 469 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - понад 8,6 тисячі, традиційне зменшення на вихідних.

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