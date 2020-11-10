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Национальный парк на западе Украины пополнился бизонами

Национальный парк на западе Украины пополнился бизонами

Киев  •  УНН

 • 49480 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Галицкий национальный парк на Прикарпатье передали трех бизонов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Гослесагентства.

"В Галицком национальном парке пополнение: в нем появились самые большие млекопитающие Америки - бизоны", - сообщили в агентстве.

Трое животных - родителей и малыша-бизончик - передали в Центр реабилитации диких животных, где, как сообщается, для них разработали специальный рацион.

"Бизоны приехали с Долинщины. Переезд животные перенесли нормально, чувствуют себя хорошо и уже обживают новую территорию. Ученые Галицкого НПП провели первичное обследование животных и приняли их на реабилитацию", - отметил директор парка Олег Гайдук.

Для бизонов, как указано, обустроили достаточно просторный вольер, где некоторое время животные будут находиться на карантине. В будущем для животных планируют обустроить экспозиционный вольер значительно больших размеров.

Американские бизоны живут большими стадами. Это единственные представители семейства полорогих в Северной Америке. Длина тела животного до 3 м, высота в плечах до 2 м, вес до 1 т.

Бизоны питаются травой и другой сочной зеленью, методично, метр за метром, передвигаясь по пастбищу. Лесные бизоны, кроме травы, поедают также листья, побеги и ветви кустов и деревьев.

Бизоны были распространены почти по всей Северной Америке, их численность на начало XIX века составляла 30-40 млн особей. Однако в результате хищнического истребления человеком до конца века животных осталось очень мало. Благодаря мерам по их спасению сейчас в природе живет около 30 тыс. особей и около 500 тыс. - на частных ранчо.

В Аскании-Новой бизоны появились во времена ее основателя бароном Фальц-Фейном в рамках программы по спасению этого вида животных. Американские бизоны хорошо прижились на юге Украины и активно размножаются. Есть они во Львовской области, а теперь поселились и в Ивано-Франковской.

Напомним, в сентябре правительство одобрило создание природного парка "Королевские Бескиды".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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