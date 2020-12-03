Нацслужба здоровья не собирается контрактировать медучреждения, которые будут недоступны для лиц с инвалидностью

ukru
Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 20607 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
4 марта, 01:40 • 51011 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 100747 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 106562 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121171 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 154384 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 201510 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 196081 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 285333 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 339131 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

Администрация Трампа приостанавливает финансирование поставок оружия для Украины - WSJ

3 марта, 22:45 • 69967 просмотра
Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

Трампа номинируют на Нобелевскую премию мира

3 марта, 23:18 • 50116 просмотра
Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

Фондовый рынок США упал из-за неизбежности торговой войны Трампа

4 марта, 00:30 • 61313 просмотра
российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

российский дрон атаковал детскую поликлинику в Сумах: город частично без света

4 марта, 00:30 • 31255 просмотра
Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

Никакой политики: Гросси объяснил ротацию миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС без согласия Украины

4 марта, 00:31 • 46934 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 339132 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 291403 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 446017 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 411847 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 394757 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 112917 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 191601 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 219471 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 199091 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 285333 просмотра
Актуальное
Нацслужба здоровья не собирается контрактировать медучреждения, которые будут недоступны для лиц с инвалидностью

Нацслужба здоровья не собирается контрактировать медучреждения, которые будут недоступны для лиц с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 22635 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В 2021 году Национальная служба здоровья Украины не будет заключать договоры с медицинскими учреждениями, которые не создадут беспрепятственного доступа к медицинским услугам лиц с инвалидностью. Об этом во время брифинга сказала директор департамента заказов медицинских услуг и лекарственных средств Национальной службы здоровья Украины Алена Горошко, передает корреспондент УНН.

"Каждый гражданин имеет право на качественную бесплатную медицинскую помощь. НСЗУ оплачивает лечение человека тем заведениям, которые имеют контракт с НСЗУ и предоставляют пациенту возможность выбрать лучшую больницу, независимо от социального статуса и места проживания... Медицинская помощь должна быть безопасной, качественной и доступной. Доступной - и в буквальном смысле. Речь о людях с инвалидностью, которые должны иметь свободный доступ к необходимым медицинским услугам. Поэтому учреждения, которые планируют в 2021 году заключить договор с НСЗУ - должны обеспечить физическую доступность лиц с инвалидностью к своим зданиям", - сказала Горошко.

По ее словам, доступ к зданиям нужен не только людям с инвалидностью, а также и родителям с детьми, маломобильным людям и лицам старшего возраста.

"Поэтому при заключении договора с НСЗУ заведению необходимо будет предоставить сканированную копию документа, подтверждающую доступность здания и помещений для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп. Такой документ выдает специалист по техническому обследованию зданий и сооружений, который имеет соответствующий квалификационный сертификат. С теми заведениями, которые не создадут беспрепятственного доступа к медицинским услугам лиц с инвалидностью, НСЗУ в 2021 году заключать договоры не будет. Мы планируем, что исключения будут касаться только станций базирования скорой медицинской помощи, в которые пациенты обычно не обращаются самостоятельно", - добавила чиновница.

Она отметила, что в основе первой в Украине Программы медицинских гарантий положен принцип универсального охвата медицинскими услугами, и они хотят, чтобы все граждане или лица, приравненные к ним, имели равный доступ к качественной медицинской помощи и при этом не испытывали "катастрофических" финансовых расходов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский распорядился разработать нацстратегию безбарьерного пространства в Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы