Людям с нарушением слуха хотят облегчить доступ к медицинским услугам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины работает над улучшением доступа к медицинской помощи в учреждениях здравоохранения лицам, имеющим проблемы с нарушением слуха. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.
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"Минздрав совместно с партнерскими организациями начал работу над обеспечением условий предоставления медицинских услуг в учреждениях здравоохранения лицам, имеющим проблемы с нарушением слуха. На сегодня у лиц с нарушением слуха существует проблема в получении медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, что обусловлено наличием языковых барьеров, которая углубляет социальную изоляцию этих людей и часто приводит к тому, что люди начинают лечиться самостоятельно", - рассказал Кучер.
Детали
По его словам, отсутствие инструментов, с помощью которых такой человек может нормально связаться с медицинскими работниками, нормально получать информацию и доступ к ресурсам, в том числе Министерства здравоохранения, потенциально создает очень много неудобств и препятствий для таких граждан.
"Мы очень хотим упростить жизнь этим гражданам и запустить сервисы, которые помогут получить доступ к этой информации. В частности, наша команда начала анализ информационных сервисов, которые помогут сделать медицинские услуги более доступными для таких пациентов. Прежде всего мы запускаем соответствующие виджеты на сайте Минздрава и на других информационных порталах Минздрава, в частности на портале по вакцинации. Такие сервисы помогут более качественно получать обратную связь с министерством и могут установить нормальный удобный чат, коммуникацию с соответствующими нашими службами", - сказал Кучер.
Чиновник отметил, что также рассматривается возможность в учреждениях здравоохранения устанавливать соответствующее программное обеспечение для того, чтобы через планшет или приложение можно было коммуницировать с медицинским персоналом, врачами.
"Конечно, все это нужно тестировать, проверять. Есть сейчас соответствующие сервисы, соответствующие организации, которые профессионально этим занимаются. Мы их знаем. Поэтому будем тестировать и двигаться по этому пути", - рассказал он.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в 2021 году Национальная служба здоровья Украины не будет заключать договоры с медицинскими учреждениями, которые не создадут беспрепятственного доступа к медицинским услугам лиц с инвалидностью.
Минрегион предлагает создать во всех областях группы по мониторингу соблюдения городами норм доступности и безбарьерности в зданиях и на объектах благоустройства.