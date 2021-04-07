Людям с нарушением слуха хотят облегчить доступ к медицинским услугам

ukru
Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 23507 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 38103 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 102830 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139031 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192433 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 191996 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 277026 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 322944 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157745 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143086 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 72529 просмотра
Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

Вражеский удар по полигону на Днепропетровщине: Сырский сообщил, кого отстранили

3 марта, 13:09 • 52063 просмотра
Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

Мерц считает, что перепалка между Трампом и Зеленским была "спровоцированной эскалацией"

3 марта, 14:06 • 32588 просмотра
Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

Литва сомневается в возобновлении работы "Северного потока - 2"

3 марта, 14:11 • 33192 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 100566 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 322944 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 276683 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 432110 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 398057 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 381329 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 100566 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 184493 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 212838 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 192927 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 277026 просмотра
Актуальное
Людям с нарушением слуха хотят облегчить доступ к медицинским услугам

Людям с нарушением слуха хотят облегчить доступ к медицинским услугам

Киев  •  УНН

 • 16199 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Министерство здравоохранения Украины работает над улучшением доступа к медицинской помощи в учреждениях здравоохранения лицам, имеющим проблемы с нарушением слуха. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Минздрав совместно с партнерскими организациями начал работу над обеспечением условий предоставления медицинских услуг в учреждениях здравоохранения лицам, имеющим проблемы с нарушением слуха. На сегодня у лиц с нарушением слуха существует проблема в получении медицинской помощи в учреждениях здравоохранения, что обусловлено наличием языковых барьеров, которая углубляет социальную изоляцию этих людей и часто приводит к тому, что люди начинают лечиться самостоятельно", - рассказал Кучер.

Детали

По его словам, отсутствие инструментов, с помощью которых такой человек может нормально связаться с медицинскими работниками, нормально получать информацию и доступ к ресурсам, в том числе Министерства здравоохранения, потенциально создает очень много неудобств и препятствий для таких граждан.

"Мы очень хотим упростить жизнь этим гражданам и запустить сервисы, которые помогут получить доступ к этой информации. В частности, наша команда начала анализ информационных сервисов, которые помогут сделать медицинские услуги более доступными для таких пациентов. Прежде всего мы запускаем соответствующие виджеты на сайте Минздрава и на других информационных порталах Минздрава, в частности на портале по вакцинации. Такие сервисы помогут более качественно получать обратную связь с министерством и могут установить нормальный удобный чат, коммуникацию с соответствующими нашими службами", - сказал Кучер.

Чиновник отметил, что также рассматривается возможность в учреждениях здравоохранения устанавливать соответствующее программное обеспечение для того, чтобы через планшет или приложение можно было коммуницировать с медицинским персоналом, врачами.

"Конечно, все это нужно тестировать, проверять. Есть сейчас соответствующие сервисы, соответствующие организации, которые профессионально этим занимаются. Мы их знаем. Поэтому будем тестировать и двигаться по этому пути", - рассказал он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в 2021 году Национальная служба здоровья Украины не будет заключать договоры с медицинскими учреждениями, которые не создадут беспрепятственного доступа к медицинским услугам лиц с инвалидностью.

Минрегион предлагает создать во всех областях группы по мониторингу соблюдения городами норм доступности и безбарьерности в зданиях и на объектах благоустройства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы