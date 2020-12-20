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"Людина, йдучи на пенсію, стає бідною": Лазебна пояснила необхідність другого рівня пенсійної системи

Київ • УНН

 • 33976 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Другий рівень пенсійної системи - накопичувальний - необхідний Україні. Завдяки йому відбудеться “детінізація” заробітків і за 20-25 років з початку роботи можна буде накопичити собі на пенсію. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, інформує УНН.

"Людина, йдучи на пенсію, стає бідною": Лазебна пояснила необхідність другого рівня пенсійної системи

"Паралельно солідарній системі повинна бути обов'язкова накопичувальна система, добровільна. Є у нас 66 недержавних фондів, хто хоче, може туди вкладати гроші, і люди це роблять. Що таке другий рівень? Це коли кожна працююча людина і її роботодавець кладуть на особистий рахунок людини якісь внески. Це стимулює людей більше показувати свої заробітні плати, це детінізація: чим більше на моєму рахунку буде грошей, тим більше там буде прибутковість, накопичуються гроші, які перетворюються на ресурс, який йде в фінансові інструменти і, відповідно, йде прибутковість", - зазначила Лазебна.

За її словами, "є підрахунки, що за 20-25 років з початку своєї роботи можна накопичити собі на пенсію".

"Тоді коефіцієнт заміщення (відношення середньої пенсії до середньої зарплати - ред.) може бути 60%. Тобто 60% - це ваша пенсія, частина солідарної, частина накопичувальна. Сьогодні у нас 29%, і буде падати. Тобто людина, йдучи на пенсію, стає бідною. Тому другий рівень потрібен. Чому це добре? Це власність людини, вона буде керувати, контролювати, може переходити в інший фонд тощо", - підсумувала глава Мінсоцполітики.

Додамо, що дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 11 місяців цього року вже сягнув 18,4 млрд грн, зрісши за місяць на 6,36%.

УНН раніше повідомляв, що в Україні через скорочення кількості працездатного населення вже через 5 років внесків працюючих не вистачатиме для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів. У зв’язку з цим, Міністерство соціальної політики обговорює запровадження другого рівня пенсійної системи з накопичувальною системою та посильними внесками.

Також нагадаємо, Лазебна розповіла, що пенсії в Україні в 2021 році будуть підвищуватися в декілька етапів.

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