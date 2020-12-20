"Людина, йдучи на пенсію, стає бідною": Лазебна пояснила необхідність другого рівня пенсійної системи

"Паралельно солідарній системі повинна бути обов'язкова накопичувальна система, добровільна. Є у нас 66 недержавних фондів, хто хоче, може туди вкладати гроші, і люди це роблять. Що таке другий рівень? Це коли кожна працююча людина і її роботодавець кладуть на особистий рахунок людини якісь внески. Це стимулює людей більше показувати свої заробітні плати, це детінізація: чим більше на моєму рахунку буде грошей, тим більше там буде прибутковість, накопичуються гроші, які перетворюються на ресурс, який йде в фінансові інструменти і, відповідно, йде прибутковість", - зазначила Лазебна.

За її словами, "є підрахунки, що за 20-25 років з початку своєї роботи можна накопичити собі на пенсію".

"Тоді коефіцієнт заміщення (відношення середньої пенсії до середньої зарплати - ред.) може бути 60%. Тобто 60% - це ваша пенсія, частина солідарної, частина накопичувальна. Сьогодні у нас 29%, і буде падати. Тобто людина, йдучи на пенсію, стає бідною. Тому другий рівень потрібен. Чому це добре? Це власність людини, вона буде керувати, контролювати, може переходити в інший фонд тощо", - підсумувала глава Мінсоцполітики.

Додамо, що дефіцит Пенсійного фонду за підсумками 11 місяців цього року вже сягнув 18,4 млрд грн, зрісши за місяць на 6,36%.

УНН раніше повідомляв, що в Україні через скорочення кількості працездатного населення вже через 5 років внесків працюючих не вистачатиме для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів. У зв’язку з цим, Міністерство соціальної політики обговорює запровадження другого рівня пенсійної системи з накопичувальною системою та посильними внесками.

Також нагадаємо, Лазебна розповіла, що пенсії в Україні в 2021 році будуть підвищуватися в декілька етапів.