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"Человек, уходя на пенсию, становится бедным": Лазебная объяснила необходимость второго уровня пенсионной системы

Киев • УНН

 • 33976 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Второй уровень пенсионной системы - накопительный - необходим Украине. Благодаря ему состоится "детенизация" заработков и за 20-25 лет с начала работы можно будет накопить себе на пенсию. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует УНН.

"Человек, уходя на пенсию, становится бедным": Лазебная объяснила необходимость второго уровня пенсионной системы

"Параллельно солидарной системе должна быть обязательная накопительная система, добровольная. Есть у нас 66 негосударственных фондов, кто хочет, может туда вкладывать деньги, и люди это делают. Что такое второй уровень? Это когда каждый работающий человек и его работодатель кладут на личный счет человека какие-то взносы. Это стимулирует людей больше показывать свои заработные платы, это детенизация: чем больше на моем счету будет денег, тем больше там будет доходность, накапливаются деньги, которые превращаются в ресурс, идущий в финансовые инструменты и, соответственно, идет доходность", - отметила Лазебная.

По ее словам, "есть подсчеты, что за 20-25 лет с начала своей работы можно накопить себе на пенсию".

"Тогда коэффициент замещения (отношение средней пенсии к средней зарплате - ред.) может быть 60%. То есть 60% - это ваша пенсия, часть солидарной, часть накопительная. Сегодня у нас 29%, и будет падать. То есть человек, уходя на пенсию, становится бедным. Поэтому второй уровень нужен. Почему это хорошо? Это собственность человека, которой он будет управлять, контролировать, может переходить в другой фонд и т.д.", - подытожила глава Минсоцполитики.

Добавим, что дефицит Пенсионного фонда по итогам 11 месяцев этого года уже достиг 18,4 млрд грн, увеличившись за месяц на 6,36%.

УНН ранее сообщал, что в Украине из-за сокращения количества трудоспособного населения уже через 5 лет взносов работающих не хватит для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров. В связи с этим, Министерство социальной политики обсуждает введение второго уровня пенсионной системы с накопительной системой и посильными взносами.

Также напомним, Лазебная рассказала, что пенсии в Украине в 2021 году будут повышаться в несколько этапов.

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