Грошей працюючих не вистачатиме на пенсії: в Мінсоцполітики обговорюють реформу пенсійної системи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні через скорочення кількості працездатного населення вже через 5 років внесків працюючих не вистачатиме для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів. У зв’язку з цим, Міністерство соціальної політики обговорює запровадження другого рівня пенсійної системи з накопичувальною системою та посильними внесками. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства соціальної політики України.
“Мінсоцполітики відновлює соціальний діалог - тільки об’єднавши зусилля ми змінимо систему пенсійного забезпечення”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вказано, що Україна входить в топ-15 країн світу з найшвидшими темпами скорочення населення, згідно з даними ООН. Причому в найближчі десятиліття скорочення населення буде відбуватися за рахунок працездатних.
“За 5 років населення скоротиться на 18%, співвідношення між пенсіонерами і працюючими зросте майже вдвічі. Внесків працюючих і зараз недостатньо для забезпечення необхідного рівня життя пенсіонерів, а надалі ситуація погіршуватиметься. На нашу думку, розумної альтернативи запровадженню другого рівня пенсійної системи не існує. Тому нам необхідно запровадити накопичувальну систему з посильними внесками, які сплачуватимуть працівник та роботодавець”, - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна.
За її словами, додатково така система сприятиме детінізації зайнятості, а досягнути успіху можливо лише в рамках тісного діалогу між державою та сторонами працівників та роботодавців, знайшовши баланс інтересів.
Окрім того, вказано, що має бути вибудувана комплексна програма з чітким алгоритмом дій задля гідного пенсійного забезпечення громадян України.
“Сторони дійшли згоди з питань стратегічного підходу до вирішення проблеми підвищення співвідношення розміру пенсії до отримуваної заробітної плати в майбутньому шляхом введення обов’язкової накопичувальної системи, та домовились опрацювати всі пропозиції в рамках робочої групи при Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів”, - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, проіндексовані пенсії для 8,4 млн українців почали виплачувати з 4 травня.