Денег работающих не хватает на пенсии: в Минсоцполитики обсуждают реформу пенсионной системы

"Минсоцполитики восстанавливает социальный диалог - только объединив усилия, мы изменим систему пенсионного обеспечения", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что Украина входит в топ-15 стран мира с самыми быстрыми темпами сокращения населения, согласно данным ООН. Причем в ближайшие десятилетия сокращение населения будет происходить за счет трудоспособных.

"За 5 лет население сократится на 18%, соотношение между пенсионерами и работающими возрастет почти вдвое. Взносов работающих и сейчас недостаточно для обеспечения необходимого уровня жизни пенсионеров, а в дальнейшем ситуация будет ухудшаться. По нашему мнению, разумной альтернативы введения второго уровня пенсионной системы не существует. Поэтому нам необходимо ввести накопительную систему с посильными взносами, которые будут платить работник и работодатель", - сказала министр социальной политики Марина Лазебная.

По ее словам, дополнительно такая система будет способствовать детенизации занятости, а достичь успеха можно только в рамках тесного диалога между государством и сторонами работников и работодателей, найдя баланс интересов.

Кроме того, указано, что должна быть выстроена комплексная программа с четким алгоритмом действий для достойного пенсионного обеспечения граждан Украины.

"Стороны пришли к соглашению по вопросам стратегического подхода к решению проблемы повышения соотношения размера пенсии к получаемой заработной плате в будущем путем введения обязательной накопительной системы, и договорились проработать все предложения в рамках рабочей группы при Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов", - указано в сообщении.

Напомним, проиндексированные пенсии для 8,4 мдн украинцев начали выплачивать с 4 мая.