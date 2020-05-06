Проіндексовані пенсії для 8,4 млн українців почали виплачувати з 4 травня - Мінсоцполітики

“З 4 травня розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів”, — сказала Лазебна.

З її слів, пенсійне забезпечення є важливим елементом роботи і уряду, і Президента.

“Вже реалізовано ініціативи Президента щодо виплати тисячі гривень тим, чия пенсія менша 5 тис. грн, особам з інвалідністю. Ми також здійснили підвищення доплат до пенсій людям, старшим 80-річного віку”, — додала міністр.

Нагадаємо, ПФУ розпочав фінансування травневих пенсій 29 квітня.