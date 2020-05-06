Проіндексовані пенсії для 8,4 млн українців почали виплачувати з 4 травня - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З понеділка в Україні була розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн пенсіонерів. Про це за підсумками засідання уряду повідомила міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“З 4 травня розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів”, — сказала Лазебна.
З її слів, пенсійне забезпечення є важливим елементом роботи і уряду, і Президента.
“Вже реалізовано ініціативи Президента щодо виплати тисячі гривень тим, чия пенсія менша 5 тис. грн, особам з інвалідністю. Ми також здійснили підвищення доплат до пенсій людям, старшим 80-річного віку”, — додала міністр.
Нагадаємо, ПФУ розпочав фінансування травневих пенсій 29 квітня.