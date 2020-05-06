Проиндексированные пенсии для 8,4 млн украинцев начали выплачивать с 4 мая - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С понедельника в Украине была начата выплата проиндексированных пенсий для 8,4 млн пенсионеров. Об этом по итогам заседания правительства сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебна, передает корреспондент УНН.
"С 4 мая начата выплата проиндексированных пенсий для 8,4 млн украинских пенсионеров", - сказала Лазебна.
По ее словам, пенсионное обеспечение является важным элементом работы и правительства, и Президента.
"Уже реализовано инициативы Президента по выплате тысячи гривен тем, чья пенсия меньше 5 тыс. грн, лицам с инвалидностью. Мы также осуществили повышение доплат к пенсиям людям старше 80-летнего возраста", - добавила министр.
Напомним, ПФУ начал финансирование майских пенсий 29 апреля.