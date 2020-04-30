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ПФУ розпочав фінансування травневих пенсій

ПФУ розпочав фінансування травневих пенсій

Київ • УНН

 • 22564 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. Пенсійний фонд України напередодні розпочав фінансування виплат травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ПФУ.

"29 квітня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій. На пенсійні виплати спрямовано 689,6 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Виплату пенсій, як вказано, буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ"Укрпошта”, пенсії доставлять листоноші додому.

Нагадаємо, у Мінсоцполітики сказали, на скільки підвищать пенсії у травні.

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