У травні українцям підвищать пенсії: у Мінсоцполітики сказали, на скільки

“Ще 1 квітня уряд прийняв пакет заходів для підтримки українських пенсіонерів в період економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Одним з цих заходів є проведення щорічної індексації пенсій у травні. Підвищенні пенсії отримають 8,4 млн пенсіонерів з числа осіб. Середній розмір підвищення складатиме в середньому 260 гривень. Найменше підвищення встановлене на рівні 100 гривень. Ті пенсіонери, яким пенсії обчислені з урахуванням страхового стажу — у жінки 30 років, у чоловіка − 35, ї встановлено мінімальний гарантований розмір пенсії, це не менше 2 100 гривень”, — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше Президент Зеленський заявив, що на індексацію пенсій та допомогу літнім людям передбачено 30 млрд грн.