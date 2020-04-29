У травні українцям підвищать пенсії: у Мінсоцполітики сказали, на скільки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У травні у межах підтримки українських пенсіонерів в період економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, відбудеться щорічна індексація пенсій. Середній розмір підвищення становитиме 260 гривень. Про це під час брифінгу представників уряду повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“Ще 1 квітня уряд прийняв пакет заходів для підтримки українських пенсіонерів в період економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Одним з цих заходів є проведення щорічної індексації пенсій у травні. Підвищенні пенсії отримають 8,4 млн пенсіонерів з числа осіб. Середній розмір підвищення складатиме в середньому 260 гривень. Найменше підвищення встановлене на рівні 100 гривень. Ті пенсіонери, яким пенсії обчислені з урахуванням страхового стажу — у жінки 30 років, у чоловіка − 35, ї встановлено мінімальний гарантований розмір пенсії, це не менше 2 100 гривень”, — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше Президент Зеленський заявив, що на індексацію пенсій та допомогу літнім людям передбачено 30 млрд грн.