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В мае украинцам повысят пенсии: в Минсоцполитики сказали, на сколько

В мае украинцам повысят пенсии: в Минсоцполитики сказали, на сколько

Киев  •  УНН

 • 33752 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В мае в рамках поддержки украинских пенсионеров в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, состоится ежегодная индексация пенсий. Средний размер повышения составит 260 гривен. Об этом во время брифинга представителей правительства сообщила министр социальной политики Марина Лазебна, передает корреспондент УНН.

"Еще 1 апреля правительство приняло пакет мер по поддержке украинских пенсионеров в период экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Одним из этих мероприятий является проведение ежегодной индексации пенсий в мае. Повышение пенсии получат 8,4 млн пенсионеров из числа лиц. Средний размер повышения составит в среднем 260 гривен. Самое меньшее повышение установлено на уровне 100 гривен. Те пенсионеры, которым пенсии исчислены с учетом страхового стажа - у женщины 30 лет, у мужчины - 35, и установлен минимальный гарантированный размер пенсии, это не менее 2 100 гривен", - отметила она.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что на индексацию пенсий и помощь пожилым людям предусмотрено 30 млрд грн.

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