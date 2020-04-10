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Зеленський: на індексацію пенсій та допомогу літнім людям передбачено 30 млрд грн

Зеленський: на індексацію пенсій та допомогу літнім людям передбачено 30 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Новий державний бюджет України передбачає майже 30 млрд грн на індексацію пенсій та грошову допомогу пенсіонерам. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, передає кореспондент УНН.

“Окремо від коштів Фонду (боротьби з коронавірусом — ред.) майже 30 млрд грн направляється нашим пенсіонерам, зокрема на індексацію пенсій та допомогу у розміні 1 тис. грн. Жодна гривня, закладена на оборону України, не буде зрізана. Всі реформи армії, закупівля сучасного озброєння, виготовлення оборонної продукції, будуть продовжені. Пріоритетом залишається і проект “Велике будівництво”, — сказав Зеленський.

З його слів, у Бюджеті вдалося зберегти частину важливих видатків на розвиток регіонів, підтримку аграріїв, культурний фонд, виробництво українських фільмів та видавництво книжок, підтримку спортсменів, підготовку освітніх кадрів та реформу нової української школи.

“Жодних скорочень не зазнають зарплати вчителям, стипендії студентам, видатки на наукову діяльність. Деякі видатки, нажаль, скорочуються, але тільки тимчасово і будуть обов’язково повернуті після подолання коронавірусу”, — додав Президент.

Як повідомляв УНН, Фонд боротьби з коронавірусом передбачає допомогу сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19.

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