Фонд боротьби з коронавірусом передбачає допомогу сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19 – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 млрд грн, частина з них піде на грошову допомогу сім’ям лікарів, які загинули від COVID-19. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, передає кореспондент УНН.
"Хочу відзначити важливі ініціативи українського уряду щодо змін до державного бюджету. Фонд боротьби з коронавірусом складатиме 66 млрд грн. За ці кошти передбачено відчутно збільшити виплати лікарям, які протидіють коронавірусу", - сказав Президент.
Також з його слів, за ці кошти передбачена купівля необхідного медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, виплати громадянам України, які через карантин, нажаль, втратили роботу.
"А ще – грошова допомога сім’ям лікарів, які нажаль загинули від COVID-19. Ми хочемо застрахувати усіх медичних працівників, які задіяні у протидії коронавірусу", - додав Глава держави.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, в Україну прибуде ще чотири літаки з допомогою від Китаю та Кореї до кінця тижня.