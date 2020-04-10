В Україну прибуде ще чотири літаки з допомогою від Китаю та Кореї до кінця тижня - Презиент
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Вже чотири українські літаки цього тижня доставили медзасоби з Китаю та Південної Кореї, ще чотири мають прибути до кінця тижня. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, передає кореспондент УНН.
“Протягом тижня наші літаки доставляють з Китаю та Південної Кореї все необхідне. Вже прибуло чотири літаки, ще чотири ми очікуємо сьогодні та цими вихідними”, — сказав Президент.
З його слів, результатом тижневої доставки буде майже півмільйона респіраторів, 150 тисяч одноразових костюмів підвищеного класу, 100 тисяч тестів ПЛР та 200 тис. необхідних для них реагентів, окрім цього, 20 тис. захисних окулярів, 10 апаратів ШВЛ та 10 спецбоксів для транспортування хворих, а також майже 10 мільйонів масок, які надійдуть на полиці українських аптек.
“Паралельно ми нарощуємо власне виробництво. Цього тижня відвантажено чотири тисячі багаторазових захисних костюмів, зроблених в Україні. Ми продовжуємо виготовляти майже мільйон масок щодня, а літаком з Китаю, серед іншого була доставлена промислова лінія, яка суттєво прискорить виробництво масок в Україні”, — додав Зеленський.
Нагадаємо, 7 квітня Зеленський анонсував прибуття ще 7 літаків із Китаю та Південної Кореї з ПЛР-тестами та апаратами ШВЛ.