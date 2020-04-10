В Украину прибудет еще четыре самолета с помощью от Китая и Кореи до конца недели - Презиент

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Уже четыре украинские самолеты на этой неделе доставили медсредства из Китая и Южной Кореи, еще четыре должны прибыть до конца недели. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает корреспондент УНН.