Зеленський анонсував прибуття ще 7 літаків із Китаю та Південної Кореї з ПЛР-тестами та апаратами ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Протягом цього тижня очікується прибуття в Україну щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї, які доставлять тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Президента.
"Протягом цього тижня ми очікуємо прибуття щонайменше 7 літаків із Китаю та Південної Кореї. Вони доставлять в Україну тест-системи ПЛР та експрес-тести, захисні костюми та апарати ШВЛ, маски й респіратори. Паралельно ми максимально нарощуємо вітчизняне виробництво — починаємо виготовляти власні тест-системи ПЛР, а ще Україна щодня випускає 900 тисяч масок", - повідомив Зеленський.
Також Зеленський нагадав, що з учорашнього дня уряд запровадив нові обмеження задля подолання коронавірусу.
"Наша держава діє настільки жорстко, наскільки цього вимагає розвиток ситуації. Наші дії є абсолютно симетричними з більшістю країн Європи та світу. А санкції за порушення правил карантину, наприклад, в Італії становлять до 3 тисяч євро, у Франції — майже 4, у Сінгапурі — до 10 тисяч доларів, а в Іспанії — до 30 тисяч євро. Ми всі стоїмо на сторожі демократичних цінностей і свобод, але є часи, коли пріоритетом стає здоров’я та життя цілої нації",- розповів Зеленський.
Нагадаємо, в Україні на 9:00 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 — летальні.