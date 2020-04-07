Зеленский анонсировал прибытие еще 7 самолетов из Китая и Южной Кореи с ПЦР-тестами и аппаратами ИВЛ

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В течение этой недели ожидается прибытие в Украину не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН со ссылкой на Telegram канал Президента.