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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 96587 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102602 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 104694 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Зеленский анонсировал прибытие еще 7 самолетов из Китая и Южной Кореи с ПЦР-тестами и аппаратами ИВЛ

Зеленский анонсировал прибытие еще 7 самолетов из Китая и Южной Кореи с ПЦР-тестами и аппаратами ИВЛ

Киев  •  УНН

 • 14207 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В течение этой недели ожидается прибытие в Украину не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи, которые доставят тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, передает УНН со ссылкой на Telegram канал Президента.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытие не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский напомнил, что со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса.

"Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации. Наши действия являются абсолютно симметричными с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до 3 тысяч евро, во Франции - почти 4, в Сингапуре - до 10 тыс. долларов, а в Испании - до 30 тыс. евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизнь целой нации", - рассказал Зеленский.

Напомним, в Украине на 9:00 7 апреля зафиксировано 1462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 - летальные.

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