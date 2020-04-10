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Фонд борьбы с коронавирусом предусматривает помощь семьям врачей, погибших от COVID-19 - Президент

Фонд борьбы с коронавирусом предусматривает помощь семьям врачей, погибших от COVID-19 - Президент

Киев  •  УНН

 • 20736 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн, часть из них пойдет на денежную помощь семьям врачей, погибших от COVID-19. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, передает корреспондент УНН.

"Хочу отметить важные инициативы украинского правительства относительно изменений в государственный бюджет. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 млрд грн. За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу", - сказал Президент.

Также по его словам, за эти средства предусмотрена покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу.

"А еще - денежная помощь семьям врачей, которые, к сожалению, погибли от COVID-19. Мы хотим застраховать всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу", - добавил Глава государства.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, в Украину прибудет еще четыре самолета с помощью от Китая и Кореи до конца недели.

Украинские Национальные Новости

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