ПФУ начал финансирование майских пенсий
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Пенсионный фонд Украины накануне начал финансирование выплат мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
"29 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
Выплату пенсий, как указано, будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.
Напомним, в Минсоцполитики сказали, на сколько повысят пенсии в мае.