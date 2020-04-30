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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 1456 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 47052 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 90342 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 103734 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129779 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 129851 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 174033 просмотра

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4 марта, 13:25 • 122090 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

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ПФУ начал финансирование майских пенсий

ПФУ начал финансирование майских пенсий

Киев  •  УНН

 • 22564 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Пенсионный фонд Украины накануне начал финансирование выплат мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

"29 апреля 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий. На пенсионные выплаты направлено 689,6 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Выплату пенсий, как указано, будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке: пенсия будет зачислена на счет в банке, а тем, кто выбрал АО "Укрпочта", пенсии доставят почтальоны домой.

Напомним, в Минсоцполитики сказали, на сколько повысят пенсии в мае.

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