“Люди просто йшли до магазину”, — у Херсонській ОВА уточнили кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста

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«Люди, які просто йшли до магазину, зараз - у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Ще двоє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік, отримали легкі травми. І будуть лікуватися амбулаторно», - зазначив голова ОВА.

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