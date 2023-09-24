“Люди просто йшли до магазину”, — у Херсонській ОВА уточнили кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Херсона постраждали четверо чоловік, які йшли до магазину. Двоє з них госпіталізовані. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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«Люди, які просто йшли до магазину, зараз - у лікарні. Це чоловіки 80 і 50 років. Медики оцінюють їхній стан як середньої важкості. Ще двоє людей, чоловіки віком 54 роки і 81 рік, отримали легкі травми. І будуть лікуватися амбулаторно», - зазначив голова ОВА.
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