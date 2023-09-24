Офіс Генпрокурора показав наслідки авіаударів та обстрілів Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Офіс Генерального прокурора показав наслідки чергових авіаударів та обстрілів території Херсонщини, де загинуло двоє людей, щонайменше троє людей отримали поранення. Серед них – поліцейський, передає УНН.
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“За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за даними слідства, зранку 24 вересня російські військові здійснили авіаудари по низці населених пунктів Бериславського району.
“Попередньо, у місті районного значення та одному із сіл загинуло двоє цивільних. Щонайменше троє людей отримали поранення. Серед них — поліцейський”, — зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що близько 12:00 ворожі війська з артилерії почали обстрілювати Херсон.
“Постраждало четверо містян, двох з них госпіталізували. Дані уточнюються. Пошкоджено приватні будинки, квартири та дитячий садок”, — інформує ОГП.
Доповнення
російські окупанти з артилерії обстріляли Корабельний район Херсона.