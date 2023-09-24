Офис Генпрокурора показал последствия авиаударов и обстрелов Херсонщины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Офис Генерального прокурора показал последствия очередных авиаударов и обстрелов территории Херсонщины, где погибли два человека, по меньшей мере три человека получили ранения. Среди них – полицейский, передает УНН.
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“При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, утром 24 сентября российские военные ссовершили авиаудары по ряду населенных пунктов Бериславского района.
“Предварительно, в городе районного значения и одном из сел погибли двое гражданских. По меньшей мере три человека получили ранения. Среди них — полицейский”, — отмечается в сообщении.
Также сообщается, что около 12:00 вражеские войска из артиллерии начали обстреливать Херсон.
“Пострадало четверо горожан, двое из них госпитализированы. Данные уточняются. Повреждены частные дома, квартиры и детский сад”, — информирует ОГП.
Дополнение
российские оккупанты из артиллерии обстреляли Корабельный район Херсона.