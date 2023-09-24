"Люди просто шли в магазин", - в Херсонской ОВА уточнили количество пострадавших в результате обстрела города

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. В результате сегодняшнего обстрела Херсона пострадали четверо человек, которые шли в магазин. Двое из них госпитализированы. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, пишет УНН.

Цитата

«Люди, которые просто шли в магазин, сейчас - в больнице. Это мужчины 80 и 50 лет. Медики оценивают их состояние как средней тяжести. Еще два человека, мужчины в возрасте 54 года и 81 год, получили легкие травмы. И будут лечиться амбулаторно», - отметил глава ОГА.

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