Ляшко вибачився та спростував вчорашню інформацію про 1600 нових випадків COVID-19 в КНР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко попросив пробачення та спростував інформацію про 1600 нових випадків COVID-19 в КНР, яку він надав вчора, 2 квітня, і зазначив, що ця "інформація була недостовірною і неперевіреною". Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Я відразу хочу попросити пробачення за озвучену вчора інформацію про Китай. Була озвучена мною недостовірна інформація, ми перевірили всі дані - в Китаї зараз реєструється 90 випадків за добу, за минулу, і за попередню не перевищує 90. Я вчора сказав 1600 нових випадків - це була інформація неперевірена, я перепрошую", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, вчора Віктор Ляшко під час брифінгу повідомив, що у КНР стався новий спалах COVID-19, було зареєстровано понад 1500 нових випадків інфікування.