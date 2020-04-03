Ляшко извинился и опроверг вчерашнюю информацию о 1600 новых случаях COVID-19 в КНР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко извинился и опроверг информацию о 1600 новых случаях COVID-19 в КНР, предоставленную вчера, 2 апреля, и отметил, что эта "информация была недостоверной и непроверенной". Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Я сразу хочу попросить прощения за озвученную вчера информацию о Китае. Была озвучена мной недостоверная информация, мы проверили все данные - в Китае сейчас регистрируется 90 случаев за сутки, за прошедшие, и предыдущие не превышает 90. Я вчера сказал 1600 новых случаев - это была информация непроверенная, я извиняюсь", - сказал Ляшко.
Напомним, вчера Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что в КНР произошла новая вспышка COVID-19, было зарегистрировано более 1500 новых случаев инфицирования.