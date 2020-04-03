Ляшко извинился и опроверг вчерашнюю информацию о 1600 новых случаях COVID-19 в КНР

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64469 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76156 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89500 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87447 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104201 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87559 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102906 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105929 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130982 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Ляшко извинился и опроверг вчерашнюю информацию о 1600 новых случаях COVID-19 в КНР

Ляшко извинился и опроверг вчерашнюю информацию о 1600 новых случаях COVID-19 в КНР

Киев  •  УНН

 • 18464 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко извинился и опроверг информацию о 1600 новых случаях COVID-19 в КНР, предоставленную вчера, 2 апреля, и отметил, что эта "информация была недостоверной и непроверенной". Об этом он сообщил на брифинге, передает корреспондент УНН.

"Я сразу хочу попросить прощения за озвученную вчера информацию о Китае. Была озвучена мной недостоверная информация, мы проверили все данные - в Китае сейчас регистрируется 90 случаев за сутки, за прошедшие, и предыдущие не превышает 90. Я вчера сказал 1600 новых случаев - это была информация непроверенная, я извиняюсь", - сказал Ляшко.

Напомним, вчера Виктор Ляшко во время брифинга сообщил, что в КНР произошла новая вспышка COVID-19, было зарегистрировано более 1500 новых случаев инфицирования.

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