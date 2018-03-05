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Львів’янка народила трійню

Львів’янка народила трійню

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 5 березня. УНН. У Львові, у пологовому відділенні 3-ї міської клінічної лікарні львів’янка народила трійнят – двох хлопчиків та дівчинку. Про це повідомили у прес-службі львівської міської ради, передає УНН

Як повідомили в управлінні охорони здоров’я Львівської міської ради, з 2006 року це 13 трійня, яка з’явилася на світ у пологових стаціонарах Львова – міському клінічному пологовому будинку №1 та пологовому відділенні 3-ї міської клінічної лікарні.

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Зазначили, що породілля й немовлята перебувають під наглядом лікарів і почуваються добре.

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