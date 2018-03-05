Львовянка родила тройню
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 5 марта. УНН. Во Львове, в родильном отделении 3-й городской клинической больницы львовянка родила тройняшек - двух мальчиков и девочку. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, передает УНН.
Как сообщили в управлении здравоохранения Львовского городского совета, с 2006 года это 13 тройня, которая появилась на свет в роддомах Львова - городском клиническом роддоме №1 и родильном отделении 3-й городской клинической больницы.
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Отметили, что роженица и младенцы находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо.
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