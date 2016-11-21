Львівські правоохоронці викрили зловмисника, який зберігав вдома зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Правоохоронці викрили зловмисника, що зберігав вдома зброю у Львові. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Працівники Франківського відділу поліції 18 листопада під час санкціонованого обшуку у приміщенні 40-річного львів’янина виявили та вилучили пістолет “ZORAKI” калібру 9 мм.
Зброю було відправлено на експертизу. Як встановили експерти, пістолет є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, придатною для стрільби.
Наразі правоохоронці вирішують питання кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.