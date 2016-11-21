Львовские правоохранители разоблачили злоумышленника, который хранил дома оружие

Работники Франковского отдела полиции 18 ноября во время санкционированного обыска в доме 40-летнего львовянина обнаружили и изъяли пистолет "ZORAKI" калибра 9 мм.

Оружие было отправлено на экспертизу. Как установили эксперты, пистолет является короткоствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для стрельбы.

Сейчас правоохранители решают вопрос квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.