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Львівська облрада подала в суд про примусове виселення Російського культурного центру

Львівська облрада подала в суд про примусове виселення Російського культурного центру

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Львівська обласна рада подала судовий позов про примусове виселення Російського культурного центру з приміщення, що на вул. Короленка, 1а. Про це проінформували у прес-службі Львівської облради, повідомляє УНН.

“Усунути перешкоди у користуванні власністю шляхом виселення Львівської міської громадської організації „Російське товариство ім. О. Пушкіна“ із займаних житлових приміщень, що знаходяться за адресою вул. Короленка 1 а”, — йдеться у позовній заяві Львівської обласної ради.

Разом із тим Львівська облрада просить суд повернути приміщення іншому комунальному підприємству.

“Подали до суду. Оскільки добровільно покинути приміщення орендарі з Короленка, 1 а наміру не мають. Іншого ми і не чекали. Нагадаю, що паралельно проходить підготовка до конкурсу на це приміщення серед організацій, пов’язаних із АТО. Так що, процес триває”, — зазначив заступник голови ЛОР Володимир Гірняк.

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