Львовский облсовет подал в суд о принудительном выселении Российского культурного центра
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Львовский областной совет подал судебный иск о принудительном выселении Российского культурного центра из помещения на ул. Короленко, 1а. Об этом проинформировали в пресс-службе Львовского облсовета, сообщает УНН.
"Устранить препятствия в пользовании собственностью путем выселения Львовской городской общественной организации" Российское общество им. А. Пушкина "с занимаемых жилых помещений, находящихся по адресу ул. Короленко 1а ", - говорится в исковом заявлении Львовского областного совета.
Вместе с тем Львовский облсовет просит суд вернуть помещение другому коммунальному предприятию.
"Подали в суд. Поскольку добровольно покинуть помещение арендаторы с Короленко, 1 а не намерены. Другого мы и не ожидали. Напомню, что параллельно проходит подготовка к конкурсу на это помещение среди организаций, связанных с АТО. Так что, процесс продолжается ", - отметил заместитель председателя ЛОС Владимир Гирняк.