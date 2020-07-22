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"Луцького терориста" обвинувачують за чотирма статтями: запобіжний захід обиратимуть завтра

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 липня. УНН. "Луцькому терористу" Максиму Кривошу, затриманому за захоплення заручників в автобусі у центрі Луцька, запобіжний захід обиратимуть 23 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на сектор комунікації ГУНП у Волинській області.

У поліції вказали, що за фактом учорашніх подій у Луцьку поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження. "Відомості внесено в ЄРДР за ч. 2 ст.147 (Захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального Кодексу України", - зауважили правоохоронці.

"Сьогодні зловмиснику оголосять про підозру, а завтра суд обиратиме йому міру запобіжного заходу. Наразі він поміщений в ізолятор тимчасового тримання", - відзначили у поліції.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, 21 липня вранці у центрі Луцька чоловік із вибухівкою та зброєю захопив автобус із заручниками. Із терористом велись довгі переговори, участь в яких, зокрема, прийняв і президент Зеленський. Пізніше він видалив відео, яке опублікував на вимогу терориста.

Як повідомлялося, правоохоронці в результаті операції затримали Максима Кривоша, який зранку у вівторок в Луцьку захопив автобус з людьми. У СБУ повідомили про звільнення у Луцьку 13 заручників терориста.

Нагадаємо, у Максима Кривоша, який захопив заручників в центрі Луцьку, був при собі пістолет, автомат та бойова граната. Пізніше правоохоронці показали фото цього арсеналу.

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