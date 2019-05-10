Луценко вимагає від прокурорів конкретних справ щодо злочинів під час виборів

"Прошу проявити принциповість і притягнути винних до відповідальності, передбаченої законом. Ці чотири позиції є для нас важливими щодо кампанії, що минула – це формування виборчих фондів через підставних осіб, підкуп виборців, незаконна оплата (роботи – ред.) членів виборчих комісій і агресія під час виборчих зібрань. На цих позиціях прошу сконцентруватися і дати судові рішення", - зазначив Луценко.

За його словами, Україна як воююча країна змогла здивувати всіх міжнародних партнерів демократичними виборами, однак справа розслідування зафіксованих порушень має бути доведена до кінця.

"Ми маємо передати справи до суду. Це – найкраща превенція для будь-яких спроб фальсифікацій парламентських виборів", - додав генпрокурор.

Нагадаємо, у період виборів зареєстровано понад 11 тисяч повідомлень про порушення виборчого законодавства. Із загальної кількості – 878 повідомлень поліцейські кваліфікували за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, а 666 з них – вже спрямовано до суду.