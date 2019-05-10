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Луценко требует от прокуроров конкретных дел о преступлениях во время выборов

Луценко требует от прокуроров конкретных дел о преступлениях во время выборов

Киев  •  УНН

 • 9360 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Прокуроры должны завершить расследование и передать конкретные дела о преступлениях и нарушениях во время избирательной кампании в Украине. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания прокуроров Днепропетровской области, передает корреспондент УНН.

"Прошу проявить принципиальность и привлечь виновных к ответственности, предусмотренной законом. Эти четыре позиции являются для нас важными по кампании, которая прошла - это формирование избирательных фондов через подставных лиц, подкуп избирателей, незаконая оплата (работы - ред.) членов избирательных комиссий и агрессия во время избирательных собраний. На этих позициях прошу сконцентрироваться и дать судебные решения", - отметил Луценко.

По его словам, Украина как воюющая страна смогла удивить всех международных партнеров демократическими выборами, однако дело расследования зафиксированных нарушений должно быть доведено до конца.

"Мы должны передать дела в суд. Это - лучшая превенция для любых попыток фальсификаций парламентских выборов", - добавил генпрокурор.

Напомним, в период выборов зарегистрировано более 11 000 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Из общего количества - 878 сообщений полицейские квалифицировали по статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях, а 666 из них - уже направлены в суд.

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