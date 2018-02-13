Лукашенко звинуватив РФ в неузгодженому із ОДКБ озброєнні

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія озброюється "сама по собі", не дивлячись на членство в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це він заявив в ході засідання Ради Безпеки РБ, сьогодні 13 лютого, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.