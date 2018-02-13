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Лукашенко звинуватив РФ в неузгодженому із ОДКБ озброєнні

Лукашенко звинуватив РФ в неузгодженому із ОДКБ озброєнні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія озброюється "сама по собі", не дивлячись на членство в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це він заявив в ході засідання Ради Безпеки РБ, сьогодні 13 лютого, передає УНН з посиланням на БЕЛТА.

"Якщо загально говорити, ми дуже серйозно в ОДКБ недооцінюємо небезпеку тієї ситуації, яка складається. Росія сама по собі модернізує збройні сили. Ми щось намагаємося разом з іншими членами озброюватися, модернізуватися і так далі. Кожен сам по собі", - заявив Олександр Лукашенко.

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Він нагадав, що Білорусь в минулому році головувала в ОДКБ, але питання озброєння узгоджувалися важко.

"Нам вдалося прийняти ряд заходів, спрямованих на розвиток збройних сил країн ОДКБ, зміцнення їх військово-технічного співробітництва, посилення позицій у світі ... Повинен вам сказати, не дивлячись на вжиті нами зусилля, ми виходили з можливого, вносили на розгляд ті питання, які можливо прийняти навіть в такому невеликому форматі за чисельністю, як ОДКБ. Важко узгоджуються питання, які несуть великі матеріальні витрати. Я маю на увазі озброєння , - зазначив глава Білорусі.

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