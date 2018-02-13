Лукашенко обвинил РФ в несогласованном с ОДКБ вооружении

"Если в общем говорить, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе", - заявил Александр Лукашенко.

Он напомнил, что Беларусь в прошлом году председательствовала в ОДКБ, но вопросы вооружения согласовывались трудно.

"Нам удалось принять ряд мер, направленных на развитие вооруженных сил стран ОДКБ, укрепление их военно-технического сотрудничества, усиление позиций в мире... Должен вам сказать, несмотря на предпринимаемые нами усилия, мы исходили из возможного, вносили на рассмотрение те вопросы, которые возможно принять даже в таком небольшом формате по численности, как ОДКБ. Трудно согласовываются вопросы, которые несут большие материальные затраты. Я имею в виду вооружение", - отметил глава Беларуси.