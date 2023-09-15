лукашенко запропонував путіну "співпрацю на трьох" із КНДР

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"Приємно було бачити вас із Кім Чен Ином на Східному космодромі... Я думаю, що ми можемо подумати і про співпрацю десь на трьох - Північна Корея, росія. Я думаю, шматок роботи і білорусії там знайдеться, з урахуванням тих проблем, які існують", - сказав лукашенко на зустрічі з путіним.

"Я вам розповім про співпрацю з Африкою, африканськими державами, відвідував білорусь керівник Гвінеї Екваторіальної. Є теж спільна робота за африканським напрямком. Я вдячний, що ви знайшли час, щоб порадитися щодо дій на майбутнє наших", - додав самоназваний президент білорусі.

кремлівський диктатор, зі свого боку, поінформував лукашенка про переговори з північнокорейським диктатором, зазначивши, що росія і КНДР "нікому не створюють жодних загроз". За твердженням путіна, росія, вибудовуючи відносини з КНДР, "ніколи не порушує і не має наміру порушувати" будь-яких міжнародних норм або угод.

путін розповів лукашенку про успіхи в наборі російських контрактників на війну проти України. За його даними, близько 300 тисяч осіб підписали контракти з міноборони рф або стали добровольцями. путін також зауважив, що дані про 270 тисяч контрактників, які він озвучував кілька днів тому, "вже були застарілими", пише DW.

лукашенко зі свого боку повідав путіну про країни Заходу, які "сплять і бачать свої регулярні військові частини" в Україні. За твердженням білоруського правителя, у Польщі вже сформовані біля кордону військові з'єднання, готові зайти на Україну.

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На що путін заявив, що "ми фіксуємо (в Україні. - Ред.) і на полі бою, і в підрозділах, у яких проводиться підготовка, іноземних найманців, іноземних інструкторів". При цьому у росії, за його словами, "немає такої необхідності - запрошувати для бойових дій людей зі сторони".

Говорячи про інтеграційні процеси білорусі та росії, лукашенко визнав "виконаними понад 80% завдань" у цій сфері. Він пообіцяв "за три місяці" "дотиснути питання" щодо роботи урядів над основними напрямами реалізації положень договору про створення союзної держави на 2021-2023 роки і 28 союзними програмами.

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лукашенко повідомив путіну про поставку в рф "на прохання російського уряду" по 60 тисяч тонн бензину і дизельного палива для вирішення "не те що перебоїв, деяких складнощів на ринку по паливу".

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Доповнення

Раніше зазначалось, що головними темами переговорів двох диктаторів мали бути міжнародний порядок денний і регіональна проблематика, а також спільні завдання в економіці - зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях, і спільна велика робота у сфері імпортозаміщення.

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