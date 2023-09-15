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Кім Чен Ина внесли до бази сайту "Миротворець"

Кім Чен Ина внесли до бази сайту "Миротворець"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 вересня. УНН. Лідера КНДР Кім Чен Ина внесли до бази сайту "Миротворець" за замах на суверенітет і територіальну цілісність України, повідомляє УНН із посиланням на сайт “Миротворець”.

Деталі

На сайті повідомляється, що лідер КНДР - співучасник злочинів російської влади проти України та її громадян.

Зазначається, що Кім Чен Ин забезпечує “російську військову агресію проти України та її громадян”.

“Перебуває під персональними санкціями цивілізованих країн світу за порушення прав людини (жорстокі дії щодо мільйонів власних людей, у т. ч. позасудові вбивства, примушування до праці та тортури), ядерний шантаж, реалізацію незаконних ракетних і ядерних програм, кіберзлочини тощо”, - зазначається на сайті.

Кім Чен Ина внесли до бази сайту "Миротворець" 6 вересня.

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