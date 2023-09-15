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лукашенко предложил путину "сотрудничество на троих" с КНДР

лукашенко предложил путину "сотрудничество на троих" с КНДР

Киев • УНН

 • 252735 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Самоназванный президент беларуси александр лукашенко и российский диктатор владимир путин сегодня на встрече в сочи обсуждали войну в Украине, экономическое взаимодействие и состоявшиеся накануне переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает УНН с ссылкой на СМИ.

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"Приятно было видеть вас с Ким Чен Ыном на Восточном космодроме... Я думаю, что мы можем подумать и о сотрудничестве где-то на троих - Северная Корея, россия. Я думаю, кусок работы и белоруссии там найдется, с учетом тех проблем, которые существуют", - сказал Лукашенко на встрече с путиным.

"Я вам расскажу о сотрудничестве с Африкой, африканскими государствами, посещал белорусь руководитель Гвинеи Экваториальной. Есть тоже совместная работа по африканскому направлению. Я благодарен, что вы нашли время, чтобы посоветоваться относительно действий на будущее наших", - добавил самоназванный президент беларуси.

кремлевский диктатор, в свою очередь, проинформировал лукашенко о переговорах с северокорейским диктатором, отметив, что россия и КНДР "никому не создают никаких угроз". По утверждению путина, россия, выстраивая отношения с КНДР, "никогда не нарушает и не намерена нарушать" каких-либо международных норм или соглашений.

путин рассказал лукашенко об успехах в наборе российских контрактников на войну против Украины. По его данным, около 300 тысяч человек подписали контракты с минобороны рф или стали добровольцами. путин также заметил, что данные о 270 тысячах контрактников, которые он озвучивал несколько дней назад, "уже были устаревшими", пишет DW.

лукашенко в свою очередь поведал путину о странах Запада, которые "спят и видят свои регулярные воинские части" в Украине. По утверждению белорусского правителя, у Польши уже сформированы у границы военные соединения, готовые зайти на Украину.

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На что путин заявил, что "мы фиксируем (в Украине. - Ред.) и на поле боя, и в подразделениях, в которых проводится подготовка, иностранных наемников, иностранных инструкторов". При этом у россии, по его словам, "нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны".

Говоря об интеграционных процессах беларуси и россии, лукашенко признал "выполненными более 80% задач" в этой сфере. Он пообещал "за три месяца" "дожать вопрос" о работе правительств над основными направлениями реализации положений договора о создании союзного государства на 2021-2023 годы и 28 союзными программами.

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лукашенко сообщил путину о поставке в рф "по просьбе российского правительства" по 60 тысяч тонн бензина и дизельного топлива для решения "не то что перебоев, некоторых сложностей на рынке по топливу".

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Дополнение

Ранее отмечалось, что главными темами переговоров двух диктаторов должны были быть международная повестка дня и региональная проблематика, а также совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и совместная большая работа в сфере импортозамещения.

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