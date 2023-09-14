лукашенко сьогодні вирушив до росії на зустріч з путіном: про що говоритимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. президент білорусі олександр лукашенко сьогодні поїхав до росії поспілкуватись з диктатором рф володимиром путіним, повідомляють білоруські ЗМІ, інформує УНН.
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“президент білорусі олександр лукашенко сьогодні вирушив з робочим візитом до російської федерації. Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом росії володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня, їх глави держав запланували раніше згідно з графіком зустрічей двох лідерів”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначається, що головними темами переговорів будуть:
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- міжнародний порядок денний і регіональна проблематика;
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- спільні завдання в економіці - зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях, і спільна велика робота у сфері імпортозаміщення.
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Додамо
Крайній раз лукашенко їздив до росії в кінці липня. Тоді самопроголошений президент білорусі поскаржився путіну, що "вагнерівці" його напрягають тим, що хочуть воювати з Європою.
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