лукашенко сьогодні вирушив до росії на зустріч з путіном: про що говоритимуть

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“президент білорусі олександр лукашенко сьогодні вирушив з робочим візитом до російської федерації. Центральною частиною візиту стануть переговори з президентом росії володимиром Путіним, які відбудуться 15 вересня, їх глави держав запланували раніше згідно з графіком зустрічей двох лідерів”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що головними темами переговорів будуть:



міжнародний порядок денний і регіональна проблематика;



спільні завдання в економіці - зокрема, в промисловості, сільському господарстві та інших галузях, і спільна велика робота у сфері імпортозаміщення.



Додамо

Крайній раз лукашенко їздив до росії в кінці липня. Тоді самопроголошений президент білорусі поскаржився путіну, що "вагнерівці" його напрягають тим, що хочуть воювати з Європою.

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