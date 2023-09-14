лукашенко сегодня отправился в россию на встречу с путиным: о чем будут говорить
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. президент беларуси александр лукашенко сегодня поехал в россию пообщаться с диктатором рф владимиром путиным, сообщают белорусские СМИ, информирует УНН.
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“президент беларуси александр лукашенко сегодня отправился с рабочим визитом в российскую федерацию. Центральной частью визита станут переговоры с президентом россии владимиром путиным, которые состоятся 15 сентября, их главы государств запланировали ранее согласно графику встреч двух лидеров”, - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что главными темами переговоров будут:
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- международная повестка дня и региональная проблематика;
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- совместные задачи в экономике - в частности, в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях, и совместная большая работа в сфере импортозамещения.
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Добавим
Крайний раз лукашенко ездил в россию в конце июля. Тогда самопровозглашенный президент беларуси пожаловался путину, что "вагнеровцы" его напрягают тем, что хотят воевать с Европой.
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