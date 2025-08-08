лукашенко розкритикував митну політику США та назвав відносини Заходу і Америки "виставою"

Диктатор білорусі олександр лукашенко розкритикував мінливість митної політики США. Він пожартував, що Америці "бракує диктатора" на кшталт нього та висловив переконання, що жодного реального розколу між Західною Європою та США немає, а нинішні події є лише "розподілом ролей", пише УНН із посиланням на інтерв'ю лукашенко.

Деталі

У вас, крім мит, напевно, жодної політики більше немає. І при тому мит вранці одні, увечері інші. Але ти ж перш ніж говорити про мито і потім їх скасовувати та дезавуювати свої заяви, ти пропрацюй це - обурився "президент" білорусі.

Він нагадав, що раніше під час зустрічі з американською делегацією жартома сказав, що Сполученим Штатам бракує "одного диктатора" на кшталт нього. У розмові лукашенко також пожартував з адвоката Дональда Трампа, звинувативши його у тому, що той, маючи змогу, не говорить президентові США правду.

Коментуючи міжнародну політику, лукашенко погодився з тезою про поєднання "трампізму" і "путінізму" та заявив, що не вірить у позицію, озвучену американською стороною. На його думку, жодного серйозного розколу між Західною Європою та США немає.

Я більше зараз схильний рахувати, схильний вважати, що це вистава. Жодного там великого розколу між Західною Європою та Америкою немає. Швидше за все, ролі розподілені. І ось останні ці події говорять про те, що це дійсно було розподілено ролі - заявив лукашенко.

