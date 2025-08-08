лукашенко раскритиковал таможенную политику США и назвал отношения Запада и Америки "спектаклем"

диктатор беларуси александр лукашенко раскритиковал изменчивость таможенной политики США. Он пошутил, что Америке "не хватает диктатора" вроде него, и выразил убеждение, что никакого реального раскола между Западной Европой и США нет, а нынешние события являются лишь "распределением ролей", пишет УНН со ссылкой на интервью лукашенко.

У вас, кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И при том пошлины утром одни, вечером другие. Но ты же прежде чем говорить о пошлине и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, ты проработай это