лукашенко раскритиковал таможенную политику США и назвал отношения Запада и Америки "спектаклем"
Киев • УНН
александр лукашенко раскритиковал изменчивость таможенной политики США и пошутил, что Америке не хватает диктатора. Он также считает, что раскола между Западной Европой и США нет, а нынешние события являются распределением ролей.
Подробности
У вас, кроме пошлин, наверное, никакой политики больше нет. И при том пошлины утром одни, вечером другие. Но ты же прежде чем говорить о пошлине и потом их отменять и дезавуировать свои заявления, ты проработай это
Он напомнил, что ранее во время встречи с американской делегацией в шутку сказал, что Соединенным Штатам не хватает "одного диктатора" вроде него. В разговоре лукашенко также пошутил над адвокатом Дональда Трампа, обвинив его в том, что тот, имея возможность, не говорит президенту США правду.
Комментируя международную политику, Лукашенко согласился с тезисом о сочетании "трампизма" и "путинизма" и заявил, что не верит в позицию, озвученную американской стороной. По его мнению, никакого серьезного раскола между Западной Европой и США нет.
Я больше сейчас склонен считать, склонен полагать, что это спектакль. Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет. Скорее всего, роли распределены. И вот последние эти события говорят о том, что это действительно было распределение ролей
