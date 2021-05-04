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Лукашенко позбавив звань 80 силовиків

Лукашенко позбавив звань 80 силовиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Олександр Лукашенко позбавив звань 80 військовослужбовців і співробітників різних силових відомств військових і спеціальних звань. Відповідне повідомлення розміщено на сайті президента Білорусі, передає УНН.

Цитата

“Президент Білорусі Олександр Лукашенко 4 травня підписав Указ № 174, відповідно до якого понад 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних силових відомств позбавлені військових і спеціальних звань”, — йдеться в повідомленні.

У період “загострення суспільно-політичної обстановки в країні” деякі військовослужбовці і співробітники силових відомств “нагнітали протестні настрої в суспільстві”, брали участь у несанкціонованих акціях протесту, виступали їх організаторами, а також розміщували в Мережі екстремістські матеріали і заклики до радикальних дій, йдеться на сайті Лукашенко.

Зазначається, що за версією апарату Лукашенко, ці силовики поширювали особисті дані держслужбовців, журналістів та інших працівників правоохоронних органів, викидали службові посвідчення, знімали погони і відмовлялися від виконання службових обов’язків.

“Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і працівника силового відомства”, — вважає президент Білорусі.

Деталі

Список прізвищ позбавлених спецзвань військових до повідомлення на сайті Лукашенко не прикріплений, сам указ не був опублікований.

Контекст

Протести в Білорусі почалися 9 серпня 2020 року, після виборів президента країни. Згідно з даними ЦВК, на них переміг Олександр Лукашенко, однак прихильники його суперниці Світлани Тіхановської з цим не погодилися і вийшли на вулиці. Частина співробітників правоохоронних органів країни публічно заявляла про своє рішення залишити службу і приєднатися до протестуючих.

Силовики, що виступили на боці протестувальників, також об’єдналися в організацію BYPOL, деякі члени якої продовжують працювати в органах правопорядку. Її учасники збирають інформацію про випадки порушення прав людини силовиками в Білорусі і випадках застосування насильства. Наприклад, в середині січня BYPOL опублікувала аудіозапис, на якій людина з голосом, схожим на голос екскерівника Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією (ГУБОПіК) МВС Білорусії Миколи Карпенкова (зараз заступник міністра внутрішніх справ — командувач внутрішніми військами), наказує під час розгону протестуючих їх “або покалічити, або понівечити, або вбити”. У МВС Білорусі запис назвали фейком.

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Сам Лукашенко назвав вибори такими, що відбулися і заявив, що фальсифікації при результаті більше 80% в його користь неможливі. Він неодноразово стверджував, що протестами в Білорусі керують з-за кордону. Тіхановську в грудні 2020 року звинуватили в створенні і керівництві екстремістською організацією, вона виїхала з країни. Її також оголосили в міжнародний розшук.

В кінці березня Генпрокуратура відкрила ще одну кримінальну справу проти Тіхановської і BYPOL — про підготовку терактів. За версією відомства, вони готували кілька вибухів і підпалів в Мінську та інших містах республіки. У Генпрокуратурі вважають, що опозиціонери планували “звинуватити представників органів державної влади в здійсненні дій, що створюють небезпеку загибелі людей”.

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У березні в МВС Білорусії заявили, що затримали чоловіка, який пов’язаний з BYPOL. За версією відомства, він готував теракт у військовій частині.

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