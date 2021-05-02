У російському театрі поліція зірвала проведення вистави про протести у Білорусі

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Як повідомляє “Радіо Свобода”, через півгодини після початку вистави в залі з’явився поліцейський, який попросив глядачів і акторів вийти з приміщення через надходження сигналу про можливе мінування. Спочатку глядачі зустріли слова співробітника поліції оплесками, прийнявши їх за елемент вистави.

Після евакуації актори спробували продовжити спектакль на вулиці, але поліція не дозволила це зробити, попередивши їх, що вони можуть бути затримані.