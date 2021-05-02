У російському театрі поліція зірвала проведення вистави про протести у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Увечері 1 травня в Москві поліція зірвала в “Театре.doc” прем’єрний показ вистави “Сусіди” — це постановка режисера Сергія Гінділіса, яка заснована на розповідях білорусів, які постраждали під час розгону протестних акцій в Мінську після президентських виборів в серпні 2020 року, пише УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
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Як повідомляє “Радіо Свобода”, через півгодини після початку вистави в залі з’явився поліцейський, який попросив глядачів і акторів вийти з приміщення через надходження сигналу про можливе мінування. Спочатку глядачі зустріли слова співробітника поліції оплесками, прийнявши їх за елемент вистави.
Після евакуації актори спробували продовжити спектакль на вулиці, але поліція не дозволила це зробити, попередивши їх, що вони можуть бути затримані.