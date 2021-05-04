Лукашенко лишил званий 80 силовиков

Цитата

“Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая подписал Указ № 174, согласно которому более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий”, — говорится в сообщении.

В период “обострения общественно-политической обстановки в стране” некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств “нагнетали протестные настроения в обществе”, принимали участие в несанкционированных акциях протеста, выступали их организаторами, а также размещали в Сети экстремистские материалы и призывы к радикальным действиям, говорится на сайте Лукашенко.

Отмечается, что по версии аппарата Лукашенко, эти силовики распространяли личные данные госслужащих, журналистов и других работников правоохранительных органов, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны и отказывались от выполнения служебных обязанностей.

“Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и работника силового ведомства”, — считает президент Беларуси.

Детали

Список фамилий лишенных спецзваний военных к сообщению на сайте Лукашенко не прикреплен, сам указ не был опубликован.

Контекст

Протесты в Беларуси начались 9 августа 2020 года, после выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, однако сторонники его соперницы Светланы Тихановской с этим не согласились и вышли на улицы. Часть сотрудников правоохранительных органов страны публично заявляла о своем решении оставить службу и присоединиться к протестующим.

Силовики, выступивших на стороне протестующих, также объединились в организацию BYPOL, некоторые члены которой продолжают работать в органах правопорядка. Ее участники собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в Беларуси и случаях применения насилия. Например, в середине января BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос екскеривника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками), предписывает при разгона протестующих их “или покалечить, или изувечить или убить”. В МВД Беларуси запись назвали фейком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В русском театре полиция сорвала проведение спектакля о протестах в Беларуси

Сам Лукашенко назвал выборы состоявшимися и заявил, что фальсификации при результате более 80% в его пользу невозможны. Он неоднократно утверждал, что протестами в Беларуси руководят из-за рубежа. Тихановську в декабря 2020 года обвинили в создании и руководстве экстремистской организацией, она уехала из страны. Ее также объявили в международный розыск.

В конце марта Генпрокуратура открыла еще одно уголовное дело против Тихановской и BYPOL — о подготовке терактов. По версии ведомства, они готовили несколько взрывов и поджогов в Минске и других городах республики. В Генпрокуратуре считают, что оппозиционеры планировали “обвинить представителей органов государственной власти в осуществлении действий, создающих опасность гибели людей”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста

В марте в МВД Беларуси заявили, что задержали мужчину, который связан с BYPOL. По версии ведомства, он готовил теракт в воинской части.