Лукашенко лишил званий 80 силовиков

ukru
Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 109178 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 164806 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 168055 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 250042 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 291855 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 153628 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142193 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 251336 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126092 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 185172 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

Маск сравнил в провокационной карикатуре войну в Украине с трамваем

3 марта, 05:01 • 173910 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 165493 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 151688 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 181838 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 149986 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 291863 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 251342 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 408159 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 374692 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 358602 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

10:45 • 149986 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 181838 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 165493 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 250050 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 167303 просмотра
Актуальное
Лукашенко лишил званий 80 силовиков

Лукашенко лишил званий 80 силовиков

Киев  •  УНН

 • 17210 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Александр Лукашенко лишил званий 80 военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств воинских и специальных званий. Соответствующее сообщение размещено на сайте президента Беларуси, передает УНН.

Цитата

“Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 мая подписал Указ № 174, согласно которому более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств лишены воинских и специальных званий”, — говорится в сообщении.

В период “обострения общественно-политической обстановки в стране” некоторые военнослужащие и сотрудники силовых ведомств “нагнетали протестные настроения в обществе”, принимали участие в несанкционированных акциях протеста, выступали их организаторами, а также размещали в Сети экстремистские материалы и призывы к радикальным действиям, говорится на сайте Лукашенко.

Отмечается, что по версии аппарата Лукашенко, эти силовики распространяли личные данные госслужащих, журналистов и других работников правоохранительных органов, выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны и отказывались от выполнения служебных обязанностей.

“Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и работника силового ведомства”, — считает президент Беларуси.

Детали

Список фамилий лишенных спецзваний военных к сообщению на сайте Лукашенко не прикреплен, сам указ не был опубликован.

Контекст

Протесты в Беларуси начались 9 августа 2020 года, после выборов президента страны. Согласно данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, однако сторонники его соперницы Светланы Тихановской с этим не согласились и вышли на улицы. Часть сотрудников правоохранительных органов страны публично заявляла о своем решении оставить службу и присоединиться к протестующим.

Силовики, выступивших на стороне протестующих, также объединились в организацию BYPOL, некоторые члены которой продолжают работать в органах правопорядка. Ее участники собирают информацию о случаях нарушения прав человека силовиками в Беларуси и случаях применения насилия. Например, в середине января BYPOL опубликовала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос екскеривника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии Николая Карпенкова (сейчас заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками), предписывает при разгона протестующих их “или покалечить, или изувечить или убить”. В МВД Беларуси запись назвали фейком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В русском театре полиция сорвала проведение спектакля о протестах в Беларуси

Сам Лукашенко назвал выборы состоявшимися и заявил, что фальсификации при результате более 80% в его пользу невозможны. Он неоднократно утверждал, что протестами в Беларуси руководят из-за рубежа. Тихановську в декабря 2020 года обвинили в создании и руководстве экстремистской организацией, она уехала из страны. Ее также объявили в международный розыск.

В конце марта Генпрокуратура открыла еще одно уголовное дело против Тихановской и BYPOL — о подготовке терактов. По версии ведомства, они готовили несколько взрывов и поджогов в Минске и других городах республики. В Генпрокуратуре считают, что оппозиционеры планировали “обвинить представителей органов государственной власти в осуществлении действий, создающих опасность гибели людей”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусская оппозиция объявила о новой акции протеста

В марте в МВД Беларуси заявили, что задержали мужчину, который связан с BYPOL. По версии ведомства, он готовил теракт в воинской части.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы