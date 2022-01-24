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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Лукашенко наказав посилити охорону кордону з Україною через “виклики та загрози”

Лукашенко наказав посилити охорону кордону з Україною через “виклики та загрози”

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко затвердив рішення щодо охорони державного кордону органами прикордонної служби в 2022 році. У рішенні йдеться про посилення охорони кордону з Україною, повідомляє УНН з посиланням на БЕЛТА.

Деталі

Білоруське агентство повідомляє, в Державному прикордонному комітеті розповіли, що в 2022 році основні зусилля з охорони кордону будуть зосереджені на ділянках, де можливе виникнення нових зовнішніх викликів і загроз прикордонній безпеці, особливо на українському напрямку.

"Перед органами прикордонної служби стоять чіткі завдання. У числі основних - підвищення ефективності охорони державного кордону шляхом вдосконалення інженерного та технічного обладнання рубежів. Для виявлення ознак підготовки провокацій і оперативного вжиття заходів щодо їх припинення буде вестися постійний моніторинг обстановки в прикордонному просторі", — підкреслили в Держприкордонкомітеті РБ.

У планах також завершення демаркації стику кордонів Білорусі, Польщі та України в Брестському районі.

"Органами прикордонної служби, в тому числі у взаємодії з Міністерством оборони, продовжиться Планове нарощування ресурсів, включаючи мобілізаційні", — додали у відомстві.

Контекст

На тлі інформації про можливе повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, в Білорусі планується проведення військових навчань армій Союзної держави. До Білорусі прибувають російські військові, а початок навчань заплановано на 9 лютого і частина з них проходитиме недалеко від кордону з Україною.

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