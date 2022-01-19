На российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов - Минобороны РФ

ukru
15 марта, 19:03 • 106840 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 143727 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 123755 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 117250 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104990 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101578 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 93477 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 124349 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 127438 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127317 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 75780 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 46460 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 27309 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 47958 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 30338 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 124349 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 124289 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 261577 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 290899 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 227212 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105266 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 127438 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 111581 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 128843 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 130861 просмотра
Актуальное
На российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов - Минобороны РФ

На российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов - Минобороны РФ

Киев • УНН

 • 18275 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. На совместных российско-белорусских военных учениях будут задействованы четыре аэродрома и пять полигонов. Об этом сообщает Минобороны РФ, передает УНН.

Цитата

“Подразделения Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, со штатной техникой и вооружением совершили марш комбинированным способом (своим ходом и железнодорожным транспортом) на незнакомые полигоны к местам выполнения учебных задач на территории Республики Беларусь. Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи”, — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что первом этапе, (до 9 февраля), будет выполнена переброска и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки (с 10 по 20 февраля) будет проведено совместное учение “Союзная решимость—2022”, в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Напомним

Речь идет о совместных учениях Беларуси и РФ “Союзная решимость- 2022”, которые пройдут с 10 по 20 февраля.
Как писал УНН, накануне российские вооруженные силы и техника начали прибывать в Беларусь для участия в совместных учениях.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы